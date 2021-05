»Er konnte gefährlich sein, weil er die Menschen mit sich selbst konfrontierte«

Johannes Stüttgen (Künstler) Beuys sagte: »Wer den Tod nicht kennt, der weiß nicht, was Denken ist.« Der Tod ist ja eine Schwelle. Und Beuys sagte das so, dass ich den Eindruck hatte, der spricht von der anderen Seite, von einem Punkt jenseits der Schwelle aus.



Lothar Schirmer (Verleger, Kunstsammler) In einem Interview erzählte Beuys, dass er eigentlich ein Zwilling war. Der andere sei gestorben bei der Geburt. Da dachte ich, die Nähe zur Todeserfahrung könnte daher kommen. Und auf der Krim im Zweiten Weltkrieg passierte das Gleiche, der Pilot der abgestürzten Stuka, in der er Funker war, kam zu Tode.



Walter Dahn (Künstler) Beuys schien nicht die geringste Angst vor dem Tod zu haben. Er sagte ja, ich bin schon so oft gestorben, was soll mir da noch passieren? Wahrscheinlich waren damit dieser Flugzeugabsturz gemeint, seine schwere Krise Mitte der Fünfzigerjahre, die ersten Misserfolge und der hohe Anspruch gleichzeitig. So gut wie tot haben ihn Freunde damals aus seinem Atelier in Heerdt getragen.



Bazon Brock (Kunsttheoretiker) Beuys wohnte dann bei Freunden, den van der Grintens in Kleve. Mutter van der Grinten war eine gute Psychologin, hat sofort erkannt, worum es sich handelt – den Konflikt zwischen seiner Befangenheit in der kulturellen Schwärmerei im Dritten Reich und die Einsicht, dass das katastrophal gescheitert ist. Sie sagte, arbeite auf dem Feld wie der normale Mensch, dann weißt du, dass du dich auf deinen Körper verlassen kannst. Du musst den Konflikt annehmen und die Kunst ist die beste Art, mit prinzipiell unlösbaren Problemen umzugehen.



Klaus Rinke (Künstler) Beuys wollte nach dem Krieg zuerst Botaniker werden. Einmal hat er mich daheim besucht. Da gab es eine alte Schuttkippe mit viel Unkraut. Er kannte jedes Unkraut mit lateinischem Namen.



Eugen Blume (Kunsthistoriker) Sein Vater wurde Mitte der Fünfzigerjahre mit ihm in Nervenkliniken vorstellig. Die Depression war ein schwerer Einbruch, schließlich hat Beuys sich aufgegeben und wollte nur noch den Tod. Befreit hat er sich aus dieser Krise mit Hilfe der Kunst. Er hat die ganze Zeit gezeichnet und schließlich 1958 sein Projekt Westmensch in vier Heften entwickelt, was der Beginn seiner Sozialutopie war.



Klaus Rinke Beuys und Erwin Heerich haben als Studenten an der Akademie Düsseldorf bei ihrem Lehrer Ewald Mataré gearbeitet, um Geld zu verdienen. Zum Beispiel halfen sie ihm bei den Bronzetüren des Kölner Doms und dem Taubenbrunnen davor. Da gibt es einen Engel, der Mataré zugeschrieben wird, den Beuys ganz alleine gemacht hat. Die Akademie in Düsseldorf war die erste Kunstschule in Deutschland, die nach 1945 wieder aufgemacht hat. Es gab zwei große Granatschusslöcher, die durch alle Etagen gingen. Man konnte Bier runterreichen an einem Strick. Morgens hieß es für die erste Generation um Beuys und Heerich studieren, nachmittags mussten sie Steine klopfen. Deshalb hing der Beuys später so an der Akademie – er hatte sie buchstäblich mit aufgebaut.

Inge Mahn (Bildhauerin) Die Leute aus seiner Generation waren stark geschädigt. Die sah man auch in den Kneipen der Altstadt. Die waren so jung, vielleicht Hitlerjungs, als das mit den Nazis anfing, die waren alle fertig. Schwerstalkoholiker wie Franz Witte, oder Kurt Link,der regelmäßig in die Klinik ging. Grass gehörte auch dazu, Grass hat seine Vergangenheit verheimlicht, Beuys nicht, er hat geantwortet, wenn man gefragt hat, aber geschwärmt hat er nicht.

Bazon Brock Er hat nie geleugnet, dass er eine hohe Affinität zu dem Sozialverband hatte, in dem er in seiner Jugend integriert war. Aber er ist natürlich kein Nazi gewesen, das ist die völlig falsche Abqualifizierung. Wer sagt, Beuys war ein Nazi, will nur verhindern, dass man sich mit Beuys beschäftigt.



Johannes Stüttgen Der Beuys war einer der ganz wenigen, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Der Arbeiten geliefert hat wie zu Auschwitz. Er hatte sich 1956 auch beworben bei einem Wettbewerb zu Auschwitz, bei dem er nicht genommen wurde. Aber er hat sich wirklich auf die Problematik eingelassen.



Joseph Sassoon Semah (Künstler) Die Idee, in Auschwitz ein Mahnmal zu errichten, ist für mich als Juden per se grotesk. Auschwitz selbst ist das Mahnmal. Aber sein Entwurf war besonders beschämend. Zwei riesige rote Tore, die an Guillotinen erinnern, dazu ein Sonnenkollektor in Form einer Hostienschale.



Walter Dahn Stellen Sie sich vor die Auschwitz-Vitrine (entstanden 1956–64, Anm. d. Red.) im Darmstädter Block, und dann sagen Sie mir, was Trauerarbeit ist, jenseits von Selbstmitleid und Kitsch. Ich sehe eine unter die Haut gehende Aufarbeitung dieser deutschen Themen, Faschismus, Krieg, Tod. Ich kenne keinen Kulturschaffenden, der das in so einer gültigen Form abgeliefert hat.



Rudolf Zwirner (Galerist) Die Installation Block Beuys zählt zu den wichtigsten Beiträgen zum Holocaust, weil er es geschafft hat, die Katastrophe zum Sprechen zu bringen, ohne sie illustrativ darzustellen.

Walter Dahn Ich denke, diese ganze Krise löste sich erst, als er seine Frau kennenlernte, die Kinder kamen und er Lehrer an der Akademie wurde, wo er ja jeden Tag hinging.



Lothar Schirmer Die Familie hat ihn geschützt vor den Anstürmen der Welt, die er selber verursacht hatte. Er war sehr gerne Vater von »Wenzelchen« und Jessyka. Eva hatte eine schwierige Position, die ganze Welt liebte ihren Mann, und er war immer für alle anderen da.

Chris Reinecke (Künstlerin) Als Beuys an die Akademie kam, hieß es, oh, ein neuer Professor im Blaumann. Das war ungewöhnlich und toll, sonst erschienen die Professoren im schwarzen Anzug. Aber ich sah, er stellte eine Männertruppe auf, und die Frauen kochten Kaffee. Ich war die einzige junge Frau, die damals Freie Kunst studierte, im Herbst 1961. Ich wusste, zu dem Mann gehe ich nicht. Die ganze Atmosphäre um Beuys herum, der Männerkreis, da dachte ich damals, Vorsicht.



Lothar Schirmer Die meisten Leute sagten »Beuys«, auch seine Kinder.



Rudolf Zwirner Ich hatte 1963 in Köln eine Ausstellung des amerikanischen Aktionskünstlers Allan Kaprow organisiert. Da war Beuys zur Eröffnung eingeladen und kam mit seiner Fettecke an, die er einfach ins Fenster stellte. Nach Kaprows Vortrag sprach er über sein Exponat und hat die Veranstaltung einfach gekapert. Das hat er mehrmals gemacht: in Ausstellungen anderer Künstler eine Pressekonferenz gegeben, ohne den Hausherrn vorher zu fragen.

Ulrike Rosenbach (Künstlerin) Als ich 1964 in die Klasse kam, war ich schwanger, hatte gerade geheiratet. Das war für Beuys in Ordnung, er war familienfreundlich.



Katharina Sieverding (Künstlerin) Ich fand die Ring­gespräche da unten toll. Bei uns in der Bühnenklasse wurde nicht über politische Fragen gesprochen, der Einzige, der das tat, war Beuys. Die Figur Beuys und sein Umfeld waren genau das, was mansich wünschte, Protest, Aktionen, er war der Einzige, der an den Studentenprotesten teilnahm.

Ulrike Rosenbach Fluxus war damals überall in Düsseldorf. Nam June Paik und Daniel Spoerri, die mit dem Alltäglichen arbeiteten, weil nach dem Krieg auch gar nichts anderes da war.



Chris Reinecke Bei Beuys wurde der Mensch so, wie er war, als Künstler akzeptiert, das war bei anderen Professoren nicht so. Die wussten es besser oder hatten ihre Regeln und Verbote.

Eugen Blume Beuys hatte eine universelle Idee: Die Kunst als einzige noch verbliebene Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern. Die Frage ist doch, was hat Beuys veranlasst, nach Kommunismus, Faschismus und demokratischem Kapitalismus noch eine neue große Utopie in den Raum zu stellen, an deren Verwirklichung er sich geradezu verbrannt hat.



Johannes Stüttgen Das Ringgespräch war eine Erfindung von Anatol Herzfeld. Der war nicht nur Student in der Beuys-Klasse, er war hauptberuflich Polizeibeamter. Der Erste, den Beuys außer­halb der Reihe der normalen Aufnahmemodalitäten aufgenommen hatte. Die ganzen Ausnahmen waren schließlich auch der Grund dafür, dass Beuys 1972 gekündigt wurde.

Chris Reinecke Der tote Hase war eine Aktion, die konnte ich damals schon nicht akzeptieren. Ein Hilfsmittel, dieWelt zu verstehen, das war mir zu schauspielerisch. Überaktioniert. Ich war mit Jörg Immendorff verheiratet, der in seiner Klasse war und ihn bewunderte. Ich sagte Immendorff, was ich nicht gut an Beuys fand, da gab es unseren ersten Krach. Mein Mann zog sich immer mehr in die Akademie zurück.

Katharina Sieverding Ich bin zu Beuys in die Klasse gewechselt. Ich fand sein Sprachvermögen interessant. Die Arbeiten natürlich auch. Seine Dominanz habe ich gar nicht bemerkt.



Chris Reinecke Manche Männer versuchen, Frauen in ihr Bett zu kriegen. Darum ging es Beuys nicht. Frauen wurden eher nicht gesehen. Es gab keine geistige Verbundenheit mit ihnen. Unter seiner Gefolgschaft gab es auffallend viele junge Männer, die mit dem Leben nicht zurechtkamen.



Walter Dahn Ich kam mit 17 in die Klasse. Ich wollte nicht an irgendeine Akademie, nur zu Beuys. Er hatte eine Professur für »monumentale Bildhauerei«, aber da wurde alles gemacht, die Leute haben gezeichnet und geschrieben, Musik gemacht, politische Aktionen und Skulpturen, auch aus vergänglichem Material. Was Themen und Materialien anging, war nichts festgelegt.



Johannes Stüttgen Beuys war in den Details ganz genau, das hat ihn ausgemacht. Er war ein strenger Lehrer. Er hat den klitzekleinsten Punkt wichtig genommen, das widerspricht nicht der großen Idee.



Lothar Schirmer Er war sehr geduldig. Er hatte mal als Kameramann für den Siel­mann gearbeitet, sie müssen stundenlang vor dem Bau des Spechts gelegen haben. Die Zeit verstreichen lassen als Methode der Arbeit. Sechs Stunden hat er mal auf das entlaufene Mäuschen von Jessyka gelauert, nachdem er Brotkrumen als Köder ausgelegt hatte, die zum Käfig zurückführten.



Walter Dahn Die Wohnung und der Hof am Drakeplatz waren seine Werkstatt und Treffpunkt, zum Beispiel in der Gründungszeit der Grünen. Beuys hat auf Rückzug nicht so viel Wert gelegt, denke ich. Er hat sich öffentlich gemacht.



Lothar Schirmer Ich war häufig bei Beuys zu Hause am Drakeplatz, fast ein Fabrikgebäude. Er hatte einen Industrieherd und eine Restaurant-Spülmaschine, die brauchte nur fünf Minuten. Und dieser seltsame Fußboden aus Lederhäuten, den hatten er und Eva Beuys zusammen entworfen und genäht, das Fundament ihrer Ehe. Da war Filz drunter, damit es weicher wurde. Beuys hatte ein religiöses Verhältnis zum Material und zur Materialnutzung, Abfall gab es bei ihm nicht.

Inge Mahn Mir hat immer imponiert, dass Beuys mit seinen Kindern an beiden Händen in die Akademie kam. Andere Professoren haben ihr Privatleben total für sich behalten. Beuys galt ja als nicht ganz zurechnungsfähig. Für mich war er einer der normalsten Menschen an der Akademie.



Klaus Rinke Ich war Beuys gegenüber anfangs skeptisch, obwohl wir befreundet waren. Wenn man zu nah an den ranging, verbrannte man künstlerisch. Viele Beuys-Studenten sind daran kaputtgegangen. In der Akademie waren alle immer eifersüchtig auf ihn.



Lothar Schirmer Die Schüler, das war eine Herde, die waren nach außen auch schon mal bissig. Die gehörten sehr zusammen, waren nicht unbedingt freundlich, machten sich über Neuankömmlinge lustig.



Eugen Blume Beuys hat die Folgen der Maßlosigkeit der Wohlstandsgesellschaften früh gesehen. Bereits 1967 gründete er eine Studentenpartei, deren meiste Mitglieder Tiere waren. Er hat in seinen Reformideen niemanden ausgeschlossen. Er wollte damals schon das Recht auf die Natur ausweiten. Ein Punkt, der erst in den letzten Jahren diskutiert wird.

Walter Dahn Joseph Beuys hatte diese immense Liebe zu allem, was lebt.



Ulrike Rosenbach Nach der Studentenrevolution ’68 forderte Beuys, an der Akademie müssten alle Bewerber ohne Mappe angenommen werden. Dagegen wehrte sich die gesamte Professorenschaft, es wäre nicht zu bewältigen, dann hat er das für sich und seine Klasse durchgesetzt, die sehr groß wurde. Das war auch einer der Gründe für seinen Rauswurf.



Johannes Stüttgen Der Humor hat bei Beuys eine große Rolle gespielt. Humor ist ja der Abstand, den man von sich selbst hat, Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Beuys’ Humor war nie zynisch, kein Galgenhumor, sondern freundlich, niederrheinischer Humor: mit Wärme, aber scharf.



Klaus Rinke Der Beuys war sehr lustig. Ein Buster-Keaton-Typ, ein Lausbub. Er machte immer Witze mit ganz ernstem Gesicht.



Johannes Stüttgen Die Wirkung von Beuys ergibt sich dadurch, dass er etwas Interessantes liefert, das man nicht versteht.



Milan Horáček (Politiker, Grünen-Gründer) Wir lernten uns 1973 kennen. Von da an unterstützte Beuys uns Oppositionelle im Exil. Einmal musste ich eine Telefonrechnung über 3000 Mark bezahlen. Ich klagte ihm mein Leid abends am Telefon, er meinte, ich solle doch vorbeikommen. Er empfing mich mit Nachtmütze. Und gab mir ein Kuvert mit dem fünffachen Betrag. Ein andermal bot er uns seinen Bentley für Schmuggelfahrten in die Tschechoslowakei an. Aber das wäre zu auffällig und gefährlich gewesen.



Lukas Beckmann (Mitgründer der Grünen) Er hatte immer viel Bargeld in der Tasche, war großzügig. Manchmal standen Bedürftige vor der Akademie, weil sie wussten, wenn der Beuys rauskommt, gibt’s einen Schein.



Joseph Sassoon Semah Für mich war er nie ein Grüner, eher ein Brauner. Seine 1968 vorgestellte Idee eines utopischen Staats »Eurasia« führte das Konzept von Blut und Boden wieder ein. Er schwärmte von Dschingis Khan, einem der größten Killer der Weltgeschichte, und den auserwählten Kelten und Germanen.



Bazon Brock Ute Klophaus war eine Fotografin, selber Mitglied der Fluxus-Bewegung, die die Rezeption der Beuys’schen Aktionen durch ihre Art der Fotografie, durch ihren Blick überhaupt erst möglich gemacht hat.



Lothar Schirmer Ute Klophaus war in ihn verliebt, eine Liebe, die nicht erwidert wurde. Sie war ständig mit ihm unterwegs, sie war seine Mitarbeiterin, hat ihn 20 Jahre lang fotografiert.



Inge Mahn Ich war mit Ute Klophaus befreundet. Sie sagte, sie sei nicht verliebt in ihn gewesen, sondern empfand eine Seelenverwandtschaft. Sie hat ihm täglich einen Traum geschickt. Beuys hat diese Träume verarbeitet, so wie er alles verarbeitete. Nach seinem Tod hat Eva Beuys geklagt, und Utes Fotos wurden als Beuys’ Arbeiten deklariert.



Bazon Brock Einmal waren Ute Klophaus und ich bei Beuys zu Besuch. Er verabreichte uns einen Tee, japanisches Zeremoniell mit Schaum und Besen. Nach kurzer Zeit hatten wir eine Muskellähmung, mit Ausnahme der Augenlider konnten wir nichts mehr bewegen, nicht sprechen, nichts. Ute Klophaus war der Panik nahe, sehr irritiert, es hatte tiefenpsychologisch eine andere Wirkung auf sie. Ich habe ihn nur weiter angeguckt und gedacht, ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Die Wirkung ließ nach einer halben Stunde nach, und wir besprachen das ganz ruhig. Ute Klophaus war so überwältigt, dass sie rechtliche Schritte einleiten wollte, weil sie meinte, das sei eine Art von Gewaltanwendung gewesen.

Klaus Staeck (Grafiker und Verleger) Wir waren zusammen in Amerika, auf der ersten Reise 1974. Performances nonstop, in Flugzeugen, Taxis, Hotels, Universitäten, Galerien. In Minneapolis haben wir eine Kunsthochschule besucht, die eine perfekte Videowerkstatt hatte. Herbert, der Direktor der Akademie, war stolz und fragte Beuys, wie er das alles fand. Darauf antwortete Beuys, Herbert, ich würde den Leuten ein Stück Holz und ein Kartoffelschälmesser in die Hand drücken und sehen, was sie daraus machen.



Milan Horáček Es gibt ein Foto, auf dem Beuys mich auf den Mund küsst. Darauf bin ich x-mal angesprochen worden: ob wir eine schwule Beziehung hatten. Für einige galt er als bisexuell. Es wurde halt viel getratscht, dabei war der Begrüßungskuss für ihn völlig normal.



Bernd Klüser (Galerist, Beuys-Verleger) Wir haben ihm zwei Leichenbahren aus den Dreißigerjahren beschafft als Basismaterial. Aus denen hat er dann seine Installation zeige deine Wunde gemacht. Die haben wir 1976 einige Wochen lang in der Maximiliansunterführung in München gezeigt. Es war eine zutiefst existenzielle, kathartische Arbeit, die Irritationen und Betroffenheit auslöste. Später, bei einer anderen Beuys-Ausstellung im New Yorker Guggenheim-Museum, waren einige Besucher so verstört, dass sie zum Therapeuten mussten.



Klaus Staeck Wir waren Freunde, wie es kaum intensiver geht. Jemand hat mal den Ausdruck kopfschwul benutzt.



Rudolf Zwirner Man muss das faszinierende Frühwerk vom inflationären Spätwerk trennen. Da wurde viel ausgestellt und für die Vitrine produziert. Signierte Objekte. So hat er Geld verdient, aber die Magie war raus.



Milan Horáček Auf der Documenta 1977 gab es einen Raum neben seiner Honigpumpen-Installation. Da fand jede Woche ein anderes Programm mit Diskussionen statt: Atomausstieg, Arbeitslosigkeit. Ich war verantwortlich für Menschenrechte in Ost und West und lud Rudi Dutschke ein. Die beiden haben sich dort kennen- und schätzen gelernt. Wir haben uns dann öfter in seinem Atelier am Drakeplatz getroffen, auch Heinrich Böll war mehrmals dabei. In diesen Treffen wurde seine Idee, eine neue Partei zu gründen, konkretisiert. Meist kochte er danach, Eintopf. Dann mussten alle mitschnippeln, auch Otto Schily und Rudi Dutschke.



Lukas Beckmann Wir haben uns 1978 auf einer Veranstaltung in Kassel kennengelernt, er überredete mich, nach Düsseldorf zu kommen, weil er nun wieder seinen Raum 3 in der Akademie habe. Bis zum 65. Lebensjahr. Das hatte er durchgesetzt und die Abfindung von einer Million Mark ausgeschlagen. Im Dezember 1978 fuhr ich zur Düsseldorfer Akademie, wo er auf mich wartete. Vor dem Raum 3 sagte er, wir müssten auf die Polizei warten, die Tür war verplombt. Erst da wurde mir klar, dass er den Raum seit dem Streit mit der Akademie 1972 nicht mehr betreten hatte, dass da sechs Jahre niemand drin war. Wir haben erst mal aufgeräumt. Man merkte, er wollte dort ein neues Kapitel aufschlagen. Der Raum wurde zunächst das Büro der »Freien Internationalen Universität«, die er 1972 mit Heinrich Böll, Klaus Staeck, Margarete Mitscherlich und anderen gegründet hatte. Im Februar 1979 taten wir uns als FIU mit der Grünen Alternativen Liste des einstigen CDU-Mitglieds Herbert Gruhl und anderen grünen Gruppen zusammen, zu der auch Petra Kelly und Milan Horáček gehörten, um mit der neuen Partei »Die Grünen« bei der Europawahl anzutreten. Beuys kandidierte auf Listenplatz fünf.

Klaus Staeck Ich bin Sozialdemokrat und kannte die Akteure der Grünen, die KBW-Leute von Heidelberg, die Mao Tse-tung verehrten. Mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Auch aus Liebe zu Beuys war ich nicht bereit, zu den Grünenzu wechseln. So wurde unsere Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.



Otto Schily (Innenminister a. D.) Beuys war im rheinischen Milieu ein Anziehungspunkt. Die haben dort eine Sympathie für Exzentriker. So habe ich ihn jedenfalls im Straßenwahlkampf 1980 in Düsseldorf erlebt. Einmal kam wieder so ein Typ mit wirren Ideen an, ich wurde schon ungeduldig, wollte den abwimmeln, aber Beuys setzte sich hin und hat dem buchstäblich zwei Stunden lang zugehört. Der zog dann selig von dannen. Für diese Geduld habe ich Beuys bewundert. Aber letztlich passte so eine Figur nicht in das operative politische Milieu.



Bernd Klüser Wir haben Warhol und Beuys 1980 zusammengebracht. Das war ein Riesenauflauf. Auf der Pressekonferenz bei uns in der Galerie saß Beuys alleine am Tisch, denn alle kümmerten sich nur um Warhol. Sie haben sich später noch öfter getroffen. Sie haben sich nie über Kunst unterhalten. Die beiden mochten sich sehr. Wenn Beuys Warhol bat, für die Grünen ein Plakat zu machen, dann hat der das gemacht, obwohl er keine Ahnung hatte, was die Grünen sind.



Otto Schily Er war auch rechthaberisch. Er hatte diesen Predigerton. Ich wusste nie, wie viel Schauspiel und wie viel Überzeugung in seinem schamanenhaften Auftreten lagen.



Bernd Klüser Als Beuys seinen 60. Geburtstag feierte, lud er ungefähr 30 Leute ein, bestand aber darauf, dass wir unsere beiden Kinder mitbrachten. Da standen die Gratulanten Schlange, um ihr Geschenk zu überreichen, auch die Kinder, die für Beuys Zeichnungen gemacht hatten. Er hat jedes Blatt ausführlich gewürdigt und sich mit jedem Kind intensiv unterhalten, bis die Leute hinten in der Schlange schon zu murren anfingen. Da konnte er richtig sauer werden.



Antje Vollmer (Grünen-Politikerin) 1983 gab es einen Parteitag der Grünen in Geilenkirchen, auf dem die Listenplätze vergeben wurden für den Bundestag und die Landesliste. Es gab noch diesen jakobinischen Geist, der von den K-Gruppen ausging: Köpfe sind egal, nur die Sache zählt. Die Stimmung war geladen. Beuys kandidierte meines Erachtens bereits für Platz eins, ebenso Otto Schily. Beuys hat eine sehr werbende Rede gehalten, hatte aber von Anfang an keine Chance. Der ganze Vorgang hat mich sehr irritiert. Auf Listenplatz eins wurde Werner Vogel gewählt, der nicht mal anwesend war und das Mandat später gar nicht annahm, weil herauskam, dass er im NS-Innenministerium gearbeitet hatte. Ich kam als völlig Unbekannte auf den zweiten Platz und später tatsächlich in den Bundestag. Beuys hat noch dreimal für einen Platz kandidiert. Und wurde immer ausgebootet. Auch Schily kam erst im dritten Versuch durch, auf Kosten von Beuys. Danach ist die ganze Beuys-Truppe verschwunden. Es war eine politische Hinrichtung, richtig bösartig. Dabei war klar: Ohne Petra Kelly, ohne Schily und Beuys wären die Grünen nie in den Bundestag gekommen.

Klaus Staeck Ich habe ihn nie so traurig gesehen, beschämt, verletzt.



Lukas Beckmann Für Beuys waren die Grünen Teil seiner Kunst, ein Kunstprojekt, ein Gestaltungsprozess. Er hat Kunst raus aus Museen und rein in die Gesellschaft getragen für eine ökologische Zukunft. Deshalb auch 7000 Eichen auf der Documenta 1982 in Kassel.



Bazon Brock Roth-Händle rauchte er, ohne Filter, auch heimlich, seine Frau sollte das nicht sehen. Wenn man ihn fragte, warum rauchst du denn noch, sagte er, ich muss die Balance halten. Am Ende hat er gesagt, einer Kultur anzugehören sei wichtiger als ein individueller Künstler zu sein, so viel der auch geleistet haben mag.



Rhea Thönges-Stringaris (Kunsthistorikerin) Als er kurz vor seinem Tod bei mir war, im April 1985, sagte er mitten im Gespräch nach einer Pause: »Es wird alles nur noch schlimmer.« Er fühle sich wie Sisyphos. Das habe ich damals nicht verstanden. Die Finanzierung für die 7000 Eichen war doch gesichert! Er war die Nummer eins der Kunstwelt. Aber er meinte etwas anderes, glaube ich: die Prüfungen, vor denen wir Menschen stehen. Die Uneinsichtigkeit der Menschen der Natur gegenüber.

Johannes Stüttgen Er hat keinen Moment gejammert. Er ist immer von der Idee ausgegangen, den Tod muss man überwinden.

Rhea Thönges-Stringaris Bei seinem letzten Besuch anlässlich einer Ausstellung für die 7000 Eichen in Kassel erzählte er mir, dass er wegen seiner Atemnot nur im Sitzen schlafen könne. »Wie ein Pferd«, sagte er lachend.



Bazon Brock Er starb, wie Paul Klee, an Versteinerung, Versteinerung des Lungengewebes. Das verliert die Fähigkeit, sich zu dehnen.



Antje Vollmer Als ich die Nachricht von seinem Tod hörte, dachte ich sofort: Da hat der Tag in Geilenkirchen sicher seinen Anteil daran.



Johannes Stüttgen Eine offizielle Trauerfeier gab es nicht. Seine Asche wurde auf See verstreut. Ich habe dann sämtliche Schüler und Schülerinnen von Beuys zu einer Abschiedsfeier im Raum 3 eingeladen. 30, 40 Leute.

Rhea Thönges-Stringaris Er konnte gefährlich sein, weil er die Menschen mit sich selbst konfrontierte, mit den Schwächen und Widersprüchlichkeiten. Wer dazu nicht bereit war, hat ihn gehasst, aus Panik. Ich hab Beuys mal gefragt, warum hassen dich so viele Leute? Er sagte nur, bei den meisten sei es Selbsthass.



Eugen Blume Hans Peter Riegel hat seine Beuys-Biografie in denunziatorischer Absicht geschrieben. Natürlich hatte Beuys mit seltsamen Leuten Kontakt. Die von Riegel ausgemachte antifeministische, rassistische und völkische Haltung kann ich in seinem Werk und Ideen aber nicht finden. Beuys hatte eben keine Berührungsängste, keine Ressentiments. Egal ob es nordische Mythologien oder der Avantgardismus eines James Joyce war, oder deutsch­tümelnde Öko-Aktivisten in der Gründungszeit der Grünen. Wenn jeder Mensch ein Künstler ist, wie Beuys sagte, dann gilt das natürlich auch für zweifelhafte Gestalten und Bösewichte.

Rudolf Zwirner Seine Grenzüberschreitung, seine spirituelle Erweiterung war die radikalste in der Kunst des 20. Jahrhunderts.



Bernd Klüser Momentan findet ein Beuys-Bashing statt, meistens von links. Das ist ein regelrechter Sport geworden. Er sei ein verkappter Nazi gewesen. Damit kann man sich heute eher moralisch profilieren, als sich die Mühe zu machen, auf das Werk einzugehen – was es eröffnet hat und wie aktuell es ist. Zum Beispiel in Fragen der Nachhaltigkeit. Wie sehr Beuys mit seinem Leben für sein Werk einstand.



Joseph Sassoon Semah Er hat das Wort Auschwitz kaum je erwähnt, und wenn, dann oft in unsäglichen Zusammenhängen. Er hat sich nie wirklich zu seiner Vergangenheit bekannt. Daher sollte man seine Theorien mit Vorsicht genießen.



Chris Reinecke Man kann nicht zu einer endgültigen Beurteilung von Beuys kommen. Vielleicht bräuchten wir in nächster Zeit so einen Menschen, der uns so beschäftigen würde.