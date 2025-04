»Es ist gut, einen Plan B für die zweite Lebenshälfte zu haben«

SZ-Magazin: Frau Perrig-Chiello, Erinnern Sie sich daran, mit welchen Gefühlen Sie Ihren 50. Geburtstag erlebt haben?

Pasqualina Perrig-Chiello: Ja, daran erinnere ich mich gut, obwohl es bereits mehr als zwei Jahrzehnte her ist! Ich habe damals an meine Mutter gedacht. Wo im Leben sie mit 50 Jahren stand. Mir war klar: Ich habe viele Gestaltungsmöglichkeiten, die die Generation meiner Mutter nicht hatte, und die Chancen stehen gut, dass ich noch mindestens drei Jahrzehnte in guter Gesundheit vor mir habe. Der Vergleich hat mir Zuversicht gegeben.