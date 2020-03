»Auf einmal sind Verbote sexy«

Gerade noch hatte Armin Nassehi einen Ministerpräsidenten am Telefon, »der bayerische war es nicht«, sagt er. Der Soziologe macht in Zeiten der Corona-Pandemie mehr politische Beratung denn je. Sind die SoziologInnen nicht etwas zu kurz gekommen in den Entscheidungsfindungsprozessen der letzten Wochen? »Zu kurz würde ich nicht sagen, aber gerade hat eben die Stunde der Mikrobiologie, nicht der Makrosoziologe geschlagen«, sagt Nassehi. Das Interview findet am Mittwoch per FaceTime statt, dem Tag, an dem der Bundestag den Nachtragshaushalt für 2020 und damit das größte Rettungspaket seit der Gründung der Bundesrepublik beschließt.