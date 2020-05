Unser brüchiges Glück

Vor Jahren reiste ich mit einem Freund durch Ghana. An einem besonders schwülen Tag gelangten wir an das Ufer des Volta, eines gigantischen Tropenflusses. Wir waren so erschöpft, dass wir, ohne groß nachzudenken, ins Wasser sprangen. Nur kurz, sagten wir uns, eine Abkühlung.

Als ich auftauchte, blickte ich in das erstarrte Gesicht meines Freundes: »Ganz ruhig«, flüsterte er, »schau mal zwischen uns«, und dann sah ich sie: eine giftgrüne, 1,50 Meter lange Wasserschlange, winziger Kopf, fiese Augen. Sie lag