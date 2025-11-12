Liebeserklärung an die Erinnerungskabine

Als der erste Fotoautomat der Welt gilt jener, der 1925 in New York City aufgestellt wurde, unweit vom Times Square, 1659 Broadway, zwischen der 51. und 52. Straße. Entwickelt hatte ihn Anatol Marco Josepho, ein jüdischer Immigrant aus Russland. »Photomaton« nannte er seinen Kasten, in dem er sich auch selbst fotogra­fierte. Ein Bilderstreifen von 1928 mit drei Fotos zeigt einen jungen Mann mit gegelten Haaren, er trägt einen Anzug, das weiße Hemd ragt aus den Sakkoärmeln, lässig hält er eine