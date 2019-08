Mündliche Prüfung

Ich habe wieder mit Französisch angefangen. In Deutschland wird immer weniger Französisch gelernt, stand in der Zeitung, und dem will ich mich entgegenstemmen. Gerade in Zeiten wie diesen, wie man so sagt. Beziehungsweise dans une période telle que la nôtre, wie mein Französischlehrer Philippe vermutlich wollen würde, dass ich sage. Das Ganze hat jedenfalls absolut politische Gründe. Um nicht zusagen: europapolitische. Aber es gibt auch persönliche. Neulich forderte die Pariser Autorin Anne Berest in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nämlich, um die Europamüdigkeit zu überwinden, müsse man sich mit Leidenschaft auf die Sprache des Nachbarn einlassen. Nun bedeutet das französische Wort la langue nicht nur Sprache, sondern auch Zunge, so wie umgekehrt das deutsche Wort Zunge manchmal als poetisches Synonym für Sprache benutzt wird. Daher machte Anne Berest kurzerhand ein Plädoyer für mehr europäische Zungenküsse daraus.

Zum Weiterlesen Abo wählen. Tagespass 1,99 € Sichern Sie sich den 24-h-Zugang zu allen digitalen Inhalten der SZ und dem SZ Magazin. Weiter Testzugang 0,00 € Testen Sie die digitale SZ und das SZ Magazin 14 Tage kostenlos.Testzugang für Studenten. Weiter Jahresvorteilspreis mtl. 19,99 € Erhalten Sie 12 Monate lang Zugriff auf alle Inhalte der digitalen SZ zum monatlichen Vorteilspreis. Weiter Sie sind schon Abonnent? Hier einloggen!