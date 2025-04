Antonia Gassel., 32, und Caro kennen sich seit zehn Jahren und haben sich im Musikstudium an der Folkwang Universität der Künste in Essen kennengelernt. Heute wohnt Antonia in Hamburg und Caro in Bonn.

»Caro und ich haben uns im Studium kennengelernt, ich habe Klavier studiert, sie Klarinette. Ein paar Jahre später bin ich an den Bodensee gezogen, im Alltag hatte ich tagsüber den ganzen Tag zu tun, sie hat abends auf Veranstaltungen gespielt oder hatte Proben. Entweder haben wir es nie