»Manchmal muss der Druck einfach raus«

SZ-Magazin: Cordula Nussbaum, wenn uns ein Autofahrer schneidet, wenn uns ein Kollege unfair behandelt oder die Kinder mal wieder Blödsinn machen: Warum platzt uns oft so schnell der Kragen?

Cordula Nussbaum: Diese kleine Ärgernisse im Alltag bringen uns meist erst dann auf die Palme, wenn wir schon eine gewisse innere Grund-Anspannung haben. Das merke ich auch ganz stark in der Corona-Pandemie: Bei vielen Leuten liegen die Nerven blank. Die Einschränkungen, die Sorge um die Gesundheit, vielleicht um den Arbeitsplatz ­­– all das erhöht das innere Stresslevel. Und schon reicht eine Kleinigkeit, damit man austickt. Dann überreagieren wir in Situationen, die wir viel entspannter hinnehmen würden, hätten wir eine grundsätzliche innere Gelassenheit. Es gibt für diese akuten Situationen aber Strategien.