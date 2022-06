»Das Blut klebt an diesen schönen Spielen«

Bevor es losgeht an diesem kühlen Märztag, schenkt Gad Tsabari den beiden Reportern und sich drei Gläser Brandy ein. Es ist noch früh am Vormittag, aber den müsse man probieren. Tsabari, 78 Jahre alt, dunkler Teint, Ringe unter den Augen, brennt ihn selbst. Er hat auch einen Weinhang am Stadtrand. Den Cabernet Sauvignon verkauft er hier in seiner kleinen Bar neben einer Tankstelle an einer Ausfallstraße von Tel Aviv. Zwei staubige Fernseher stehen auf der Durchreiche. Tsabari öffnet nur noch,