»Ich fand es wichtig zu sagen, dass man sich für Depressionen nicht schämen muss«

Rocko Schamoni, geboren 1966 als Tobias Albrecht, wuchs als Sohn eines Lehrer-Ehepaares in Lütjenburg (Schleswig-Holstein) auf. Mitte der Achtzigerjahre zog er nach Hamburg und wurde dort zum schrägen Vogel, der sich im Nachtleben einen Namen machte und ständig neue Ideen, Inszenierungen und Blödeleien auf die Welt rund um St. Pauli losließ. Heute lebt er immer noch in Hamburg, zeitweise aber auch wieder in Schleswig-Holstein, in einem alten Bauernhof an der Ostsee.