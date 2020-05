»Gelassen zu warten ist ein subversiver Akt«

SZ-Magazin: Sie haben ein Buch mit dem Titel Warten – eine verlernte Kunst geschrieben. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich in eine Warteschlange einreihen: »Mist!« oder »Ach, wie schön«?

Timo Reuter: Jetzt haben Sie mich direkt ertappt. Natürlich stehe ich auch nicht immer gern in der Schlange, ich bin ja kein erleuchteter Buddha. Aber seitdem ich mich mit den Themen Geduld, Langeweile und Warten beschäftigt habe, gelingt es mir ab und zu, die Warterei nicht als verlorene Zeit, sondern als willkommene Pause zu betrachten.