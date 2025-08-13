Aushalten, was nicht auszuhalten ist

Ich würde sagen, ich kenne mich mit Beziehungen aus – auch wenn ich selbst nicht immer weiß, wie sie gelingen. Ich bin Familientherapeutin. Seit vielen Jahren höre ich Menschen zu, wenn sie von denen erzählen, die sie lieben oder einmal geliebt haben. Ich habe geglaubt, ein feines Gespür dafür zu haben, wie Menschen fühlen, was sie brauchen und was ihnen hilft, wenn das Leben sie herausfordert. Bis ich selbst Hilfe brauchte – und erkennen musste, dass ich mich in manchen