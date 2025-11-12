Alle inklusiv

Zwei Dinge hört man vom »Hotel Emilia«: Das Hotel habe eine unglaubliche Aussicht vom Monte Conero auf die Adria. Und einen Hoteldirektor mit Downsyndrom.

Das mit der Aussicht stimmt: Am Rande des Hotelgartens geht es 170 Meter steil hinab, unten liegt die Bucht von Portonovo mit dem einzigen Felsenstrand in diesem Teil der ansonsten für ihre Sandstrände bekannten Adria, deswegen leuchtet das Meer hier türkisblau wie in der Karibik. An ein, zwei klaren Herbsttagen jedes Jahr, morgens um fünf, lassen