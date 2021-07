Diese Tricks bei der Wohnungssuche sind unterschätzt

Zu den härtesten Prüfungen des Lebens zählt die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Ballungsräumen und Großstädten, also dort, wo viele Menschen sich Arbeit (oder Ausbildung), Infrastruktur, Kultur und urbanes Leben erhoffen. Schon viel zu lange sind der Wohnungsmarkt leergefegt, die Mieten obszön und die Konkurrenz gnadenlos. Gerade Studierende oder Familien tun sich schwer, überhaupt an Angebote zu kommen. Und an der angespannten Situation in begehrten Städten wie München, Berlin, Hamburg und Frankfurt wird sich so schnell auch nichts ändern.