»Man verliebt sich mit 60 Jahren genauso wie mit 20«

Dr. Anna Machin ist Evolutions-Anthropologin. Sie war Professorin an der Universität Oxford, nun forscht sie an der Oxford Brooks Universität. Ihre Laufbahn begonnen hat sie als Primatenforscherin in europäischen Zoos. Dann wandte sie sich den Be­ziehungen zwischen Menschen zu: Freundschaft, Liebe, Familie. Kommendes Jahr erscheint ihr neues Buch: What Love Is: The science of who we love, why we love them and what we gain from our closest relationships (Weidenfeld & Nicolson).