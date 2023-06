»Sprache kann Teil der Attraktion sein«

SZ-Magazin: Sie wurden in Deutschland geboren und leben schon lange in Australien. Wie gut lässt sich mit der deutschen Sprache Liebe ausdrücken?

Ingrid Piller: Genauso gut wie mit jeder anderen Sprache. Unser emotionaler Ausdruck ist unterschiedlich in verschiedenen Sprachen. Nicht nur Gefühle der Liebe, sondern auch wie man sich aufregt oder wie streng man ist, verändert sich, wenn man eine Fremdsprache spricht. Doch all das hat mehr mit den eigenen Erfahrungen und der Sozialisation zu tun als mit den Gegebenheiten der Sprache: Die Sprache ist nicht vom Leben zu trennen.