Was Paaren bei unerfülltem Kinderwunsch hilft

Jedes sechste Paar in Deutschland hat Probleme damit, ein Kind zu bekommen. Und jedes zehnte Paar bleibt ungewollt kinderlos. Es ist also klar: Ein unerfüllter Kinderwunsch beschäftigt sehr viele Menschen. Oft sind Paare schon belastet, bevor sie überhaupt versuchen, ein Kind zu bekommen. Vielleicht ist da der Wunsch: Wir wollen mit spätestens 30 ein Kind haben! Vielleicht stellt die Familie unangenehme Nachfragen: »Wann ist es denn bei euch so weit?«. Oder die eigene biologische Uhr setzt die Frau unter Druck.