Wie man schöner »Ich liebe dich« sagt

Peter Brugger, Sportfreunde Stiller

»Ein Kompliment«

Wenn man so will

Bist du meine Chill-Out Area

Meine Feiertage in jedem Jahr

Meine Süßwarenabteilung im Supermarkt

»Die Musik macht es einem leichter, gute Worte für die Liebe zu finden, weil sie einen dazu zwingt. Wenn ich einfach ›Ich liebe dich‹ singen würde, wäre das Lied ja schnell vorbei. Für ›Ein Kompliment‹ musste ich mich auf die Suche nach Worten und Bildern für das Gefühl von Zuneigung begeben, mit denen ich mindestens zwei Strophen füllen konnte. Puh.