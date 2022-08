»Die Belastung ist für den gesunden Partner enorm«

SZ-Magazin: Herr Karger, Sie erforschen, welchen Einfluss eine schwere Krankheit wie Krebs auf eine Partnerschaft hat. Was für einen Nutzen haben Betroffene von Ihren Erkenntnissen, wenn es ihnen doch vor allem erstmal um die Gesundheit gehen dürfte?

André Karger: Die Genesung eines Menschen und seine psychisch-soziale Situation hängen ja eng zusammen. Studien belegen, dass es der Gesundheit in den allermeisten Fällen zuträglich ist, wenn die betroffene Person einen Partner oder eine Partnerin hat. Ganz konkret hat sich das in einer Analyse der zehn häufigsten Krebserkrankungen gezeigt. Demnach wurden bei verheirateten Patienten seltener Metastasen diagnostiziert, sie entschieden sich häufiger für die vorgeschlagene medizinische Behandlung und verstarben seltener an der Krankheit als alleinlebende Patienten.