Wenn das Schnarchen die Beziehung belastet

Es gibt so viele Dinge, die uns nachts wachhalten können. Gedanken an die globalen Krisen. Krakelende Trottel auf der Straße. Ein Dauergeräusch vom Heizkörper. Bei mir ist der Übeltäter meistens mein Mann. Tagsüber, wenn wir wach sind, könnte ich mir keinen besseren Partner wünschen. Aber nachts treibt er mich manchmal zur Verzweiflung – und bemerkt es nicht einmal. Er schlummert selig. Ich hingegen rolle mich hin und her, stopfe mein Ohropax noch fester in die Ohren und versuche, tief durchzuatmen,