»Humor ist auf jeden Fall ein Weg zu besserem Sex«

SZ-Magazin: Wenn man Ratgeber und Zeitungskolumnen liest, kann man den Eindruck bekommen, dass sehr viele Menschen die Sexualität als ziemlich ernste Sache sehen. Vielleicht manchmal zu ernst?

Ich halte Sexualität auch für eine ernste Sache. Über sexuelle Begegnungen kann neues Leben kreiert werden. Da ist regelrecht Ehrfurcht angebracht, finde ich. Klar darf man auch mal nach einem anstrengenden Tag sieben Minuten lang zur Entspannung vögeln, aber viele vergessen im Laufe ihres Lebens, dass Sexualität etwas Großes ist, mit jeder Menge transformativem und heilendem Potenzial. Die Tantriker glauben an Erleuchtung durch Ekstase, und die tollen Stoffe, die beim Sex ausgeschüttet werden, sind lebensverlängernd und machen high. Ich gehöre zur Fraktion derjenigen, für die noch der kürzeste Quickie ein Fest ist und mit ein bisschen Pathos zelebriert werden sollte.