»Mit jedem Satz, den Sie böse über den anderen Elternteil reden, schwächen Sie das Kind«

SZ-Magazin: Frau Kreuzer, Herr Demir, wahrscheinlich hat jedes Paar, das bei Ihnen landet, früher mal gesagt: Wenn wir uns trennen, dann friedlich und mit Rücksicht auf die Kinder. Warum klappt das so oft nicht?

Nele Kreuzer: Menschen, mit denen man ein Kind zeugt, hat man in der Regel mal geliebt. Wo starke positive Gefühle waren, entsteht auch sehr viel Gekränktheit – und Gekränktheit schlägt schnell um in Rachegefühle.



Führt es zu weniger oder zu mehr Konflikten, dass Väter heute mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen?

Kreuzer: Zu viel mehr Streit, weil Väter jetzt oft die gleichen Rechte verlangen, Mütter die ihnen aber nicht immer gewähren wollen. Eltern müssen viel mehr miteinander aushandeln als früher.

Gökhan Demir: Die Kinder werden leider in solchen Momenten instrumentalisiert.

Kreuzer: Weil man den oder die Ex mit nichts mehr treffen kann als mit dem Kind. Den Bauernschrank können Sie nach der Trennung nachkaufen, das Kind ist einmalig.