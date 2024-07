SZ-Magazin: Der US-Paartherapeut John Gottman sagt, er könne innerhalb der ersten Minuten erkennen, ob ein Paar zusammenbleibt oder nicht. Sie alle haben in Ihrem Berufsalltag mit Paaren zu tun. Was sagen Sie dazu?

Melanie Grove (Hochzeitsplanerin): Man hat natürlich ein Bauchgefühl. Wenn ich ein Paar kennenlerne, ist es oft frisch verlobt und schwebt auf Wolke sieben. Aber wenn man das Paar ein Jahr lang begleitet, merkt man: An dieser oder jener Stelle hakt es noch. Paare haben sich vor mir schon wegen eines zu teuren Oldtimers heftig gestritten und darüber, welcher Trauzeuge denn nun mehr unterstützen würde. Das war eine abendfüllende Diskussion!

Birgit Fehst (Paartherapeutin): John Gottman spricht auch von den vier Reitern der Apokalypse, die viel über die Beziehungsqualität aussagen. Ein Punkt ist, Kritik am Anderen zu üben. Manche Paare in meiner Praxis beschuldigen sich ständig gegenseitig und zählen auf, was der andere falsch macht. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ein viel besseres Zeichen ist, wenn Paare zu mir sagen: Wir haben ein Problem, das wir gemeinsam kreiert haben. Diese Paare haben eine viel größere Chance.

Klaus Weil (Scheidungsanwalt): Ich komme ja ins Spiel, wenn im Prinzip alles in die Tonne getreten ist. Und wenn man das wie ich 35 Jahre ausschließlich macht, denkt man sich manchmal bei Hochzeiten: Bei euch wäre es wirklich clever, wenn ihr einen Ehevertrag schließen würdet. Wir Deutsche schließen für jeden Kleinkram einen Vertrag ab. Wenn wir ein Auto für 4000 Euro kaufen, unterzeichnen wir vierseitige ADAC-Kaufverträge. Aber bei der Ehe machen sich manche keinerlei Gedanken, welche Auswirkungen sie hat. In finanzieller Hinsicht sind sie teilweise enorm. Das größte Problem bei der Ehe und auch beim Ehevertrag ist, dass alles durch eine sehr emotionale Situation überlastet ist, weil darüber das Wort Liebe steht. Aber Liebe verändert sich.