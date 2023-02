Wenn der einseitige Kinderwunsch die Beziehung bedroht

Als ich mich zum ersten Mal in meinem Leben alt fühle, bin ich gerade 30 geworden und habe erfahren: Ich verfüge über die Eizellenreserve einer 40-Jährigen. Nachdem ich mich von meinem langjährigen Partner getrennt habe, bin ich in einer relativ frischen Beziehung mit einem Mann, der nicht weiß, ob er überhaupt Kinder will. Ich fühle mich wie ein wandelndes Klischee. Ich schaue in den Spiegel und sehe müde aus. Gibt es da einen Zusammenhang: Je weniger Eizellen, desto mehr Falten?