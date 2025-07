»Die meisten schwulen Männer haben offene Beziehungen. Wir nicht.«

David Sedaris wurde mit Büchern bekannt, in denen er sein Leben und die Menschen darin gnadenlos beschreibt. Eine Schönheit seiner Essays liegt darin, dass man immer nur ahnt, was wirklich passiert ist und was Sedaris überhöht beschreibt, mit dem Ziel, seine Leserinnen und Leser zum Lachen zu bringen. Etwa, wenn er seinen Arzt, der ihm einen gutartigen Tumor entfernen will, davon zu überzeugen versucht, ihm den Tumor mit nach Hause zu geben (»Ich habe ihn schließlich gemacht!« – »Ich verstoße damit gegen das Gesetz.« – »Vielleicht den halben?«), damit er ihn an eine Schnappschildkröte namens Opi verfüttern kann. Auch der Maler und Bühnenbildner Hugh Hamrick, Sedaris’ Partner, taucht häufig in den Erzählungen auf. Was in fast jeder Geschichte durchscheint, ist die Liebe von Sedaris zu Hamrick, sowohl zur Figur als auch zum realen Vorbild. Der Freund wird allerdings so detailliert im Alltag der beiden beschrieben, dass man sich schon fragen kann, wie Hamrick das findet, und auch, wie man über 34 Jahre hinweg die Liebe zueinander bewahrt, wenn sie zugleich Stoff für Bücher ist.