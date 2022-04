Getröstet von schönem, weißem Schreibpapier

Anfangs habe ich jeden Abend Spezialsendungen über die russischen Kriegsverbrechen gesehen. Seit einer Weile tue ich das nicht mehr. Ich lese schon morgens in der Zeitung davon, dann den ganzen Tag immer wieder im Internet. Ich weiß, was für ein Dreckskerl Putin ist und wie sehr die Menschen leiden. Abends muss ich aber auf andere Gedanken kommen, wie meine Großmutter gesagt hätte. Sonst kann ich nämlich nicht mehr schlafen, und damit ist niemandem geholfen, auch der Ukraine nicht.

Ich werde nach Trost in diesen Zeiten gefragt. Ich sage: Zurzeit lese ich das Kopf­kissenbuch von Sei Shnagon, das war eine Hofdame am japanischen Kaiserhof der Heian-Zeit. Also: Das Buch ist gute tausend Jahre alt und beginnt mit einer Zeile, die – wie ich höre – jeder Japaner kennt: »Im Frühling liebe ich die Morgendämmerung …«

Es ist ein hinreißendes Werk voller Charme, Poesie, mit Überschriften wie Worüber man die Geduld verliert oder einfach nur Peinliches. Und jeden Abend vor dem Einschlafen (es ist, wie gesagt, ein Kopfkissenbuch) verliere ich mich in den so zarten wie scharfen Beobachtungen des Lebens zwischen der Kaiserlichen Gewittergarde, den Hofleuten in Beinkleidern »aus hauchdünnem Gewebe, feiner als Zikadenflügel« und anderen Großwürdenträgern, die so ­schöne ­Ämter bekleiden wie Außerordent­licher Mittlerer Staatsrat, Kaiser­liche Nebengemahlin 1. Ranges oder Aufseherin des Hofamts für Kosmetika.

Dabei fällt mir ein, dass die älteste zurzeit lebende Frau der Welt eine Japanerin ist, Tanaka Kane heißt sie und lebt in Wakaki in der Präfektur Fukuoka. Sie wurde am 2. Januar 1903 geboren, also ist sie 119. Wie es heißt, gibt sie als Geheimnisse ihres langen Lebens Familie, Schlaf, Hoffnung und Gottesglaube an. Außerdem habe sie zum Sterben keine Lust.

Diese Lustlosigkeit teile ich, aber ich bin viel jünger. Auch habe ich ebenfalls Familie und schlafe nicht ungern, sogar in der Regel ausreichend lange, das macht Hoffnung. An der mangelt es mir in letzter Zeit, aber ich arbeite daran. Und Gottesglaube? Ach ja, irgendjemand wird da schon sein. Ich habe mir Gott immer als melancholischen, von sich und seinem Werk enttäuschten Künstlertypen vorgestellt. Anders kann es nicht sein angesichts des Weltzustands.

Tanaka Kane gibt als Hobby Poesie an, sie schreibe gern Gedichte. Bei manchen Leuten würde ich da misstrauisch, denn Menschen, die auch Gedichte schreiben, sind mir immer etwas suspekt. Ich weiß nicht recht, warum, aber es könnte sein, dass es an den Gedichten liegt, die ich geschickt bekomme oder auf entsprechenden Internetseiten lese. Andererseits: Wenn jemand Trost darin findet, wen interessiert mein Urteil? Bei einer uralten Japanerin gefällt es mir jedenfalls auf einmal, dass Lyrik ihr Steckenpferd ist.

Das muss am Kopfkissenbuch liegen, dessen Verfasserin dichtete:

»Während die Jahre vergehen,

bleibt es wohl keinem erspart,

allmählich mit ihnen zu altern.

Sehe ich aber die Blüten,

verschwindet all mein Kummer.«

Sei Shnagon schreibt, wenn ihr das Dasein so zuwider werde, dass sie vor Abscheu keinen Moment länger leben, sondern nur spurlos verschwinden wolle, »brauche ich bloß gewöhnliches, schön gebleichtes und sauberes Schreibpapier und einen ordentlichen Pinsel in die Hand zu bekommen, meinetwegen auch weiß gefärbtes oder Michinoku-Papier, um vollkommen getröstet zu sein«. Dies habe sie in Gegenwart der Kaiserin gesagt, die lachend antwortete: »Du findest ja in ziemlich alltäglichen Dingen Trost!«

Also, Trost? Es gibt Tage, an denen rate ich zu Alltäglichem, zur Morgendämmerung im Frühling, zu Blütenbetrachtungen, Gedichten, meinetwegen auch zu Pinsel und Tusche.

Und zu einem tausend Jahre alten Buch (und zwar zu einem auf gewöhnlichem, schön gebleichtem Papier).