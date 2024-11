»Ich bin tatsächlich ganz gern hungrig«

So berühmt seine Bücher sind, so bekannt ist Walter Moers für eine Eigenschaft, die vielleicht auch seine größte Errungenschaft ist – anonym zu bleiben. Seit vielen Jahren meidet er öffentliche Auftritte und gibt Interviews, wenn überhaupt, nur schriftlich. Moers nannte mal als Grund auch die Fairness: Wenn der Journalist alle Zeit hat, sich seine Fragen aufzuschreiben, wieso sollte das nicht auch der Interviewte beim Antworten dürfen? So findet auch dieses Gespräch per E-Mail statt.

Acht Romane aus Zamonien hat Moers veröffentlicht, die laut Verlag mehr als drei Millio­nen Mal verkauft wurden, Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte erschien im September. Moers kann sich nicht nur fantastische Welten ausdenken, sondern auch fantastisches Essen: gebratene Mäuse­blasen, Eier des Tarnkappenstörs, Nüsse vom Baum der Erkenntnuss. Köstlichkeiten, die Fragen aufwerfen.