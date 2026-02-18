Die Stickerinnen, die kein Modelabel im Stich lassen

Sie beugen die Köpfe tief über den Arbeitstisch. Da liegen neben einer Stickmaschine gehäkelte Kreise, bestickt mit schwarzen Puscheln. Barbara Ludwig, die Stickerin, greift aus einer Plastikbox ein Büschel weißer Seidenfäden, drückt es mit ihren Fingerkuppen zusammen und stickt es ebenfalls auf einen gehäkelten Kreis, zwischen zwei schwarze Puschel. So entsteht eine Abfolge aus schwarzen und weißen Puscheln. Der Auftrag kommt von einem französischen Modehaus. Die bestickten Kreise sollen dessen Kleidungsstücke schmücken. »Daran arbeitet gerade fast das ganze Haus«, sagt