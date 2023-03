Teilzeit im Schloss

Gleich ist sie da, die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft atmen auf. Sie stehen an diesem Tag im September 2022 vor einem Seitenausgang des Präsidentenpalastes in Mexiko-Stadt, und mit jeder Minute, die verstrich, wuchs ihre Anspannung. Drinnen im Palast essen gerade der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador zu Mittag, gemeinsam mit ihren Frauen. Aber Elke Büdenbender hat auch noch einen anderen wichtigen Termin, deswegen wurden sie draußen so unruhig. Sie ist mit dem obersten Richter