SZ-Magazin: Sie sind nun seit zweieinhalb Jahren zurück in Deutschland. Wie oft denken Sie noch an Ihre Entführung?Janina Findeisen: Jeden Tag, das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Es ist so ein Grundrauschen, da sie mich ja auch verändert hat. Ich denke nicht mit Groll an diese Zeit, auch wenn es zum Teil schrecklich war. Als ich dort war, habe ich immer gehofft zurückzukommen: Wenn ich nur zurückkomme, wird alles wieder gut. So leicht war es dann nicht. Aber ich habe

Zum Weiterlesen Abo wählen. Tagespass 1,99 € Sichern Sie sich den 24-h-Zugang zu allen digitalen Inhalten der SZ und dem SZ Magazin. Weiter Testzugang 0,00 € Testen Sie die digitale SZ und das SZ Magazin 14 Tage kostenlos.Testzugang für Studenten. Weiter Jahresvorteilspreis mtl. 19,99 € Erhalten Sie 12 Monate lang Zugriff auf alle Inhalte der digitalen SZ zum monatlichen Vorteilspreis. Weiter Sie sind schon Abonnent? Hier einloggen!