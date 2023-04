Rettung aus Kabul

Wie rettet man einen Menschen?



Die Geschichte beginnt im Jahr 2017, als ich in einem Berliner Flüchtlingsheim, in dem ich recherchiere, eine afghanische Familie mit vier Kindern kennenlerne. Wir freunden uns an. Sie kommen zur Einschulung unserer Tochter, wir ­gehen zusammen ins Konzert, ich vermittle ihnen eine Wohnung und dem Sohn Ehsan Hosseini einen Job, und bis heute haben wir eine Whats­app-Gruppe namens »Uno Uno«, weil wir das oft miteinander spielen.

Dass 2015 so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen,