Zum Hauptinhalt springen

»Die Frage ist: Wer sind wir Deutschen?«

In der Ära von Trump und Putin muss sich Deutschland neu zurechtfinden. Ein Gespräch mit Ex-Außenminister Joschka Fischer über den Neo-Nationalismus, Schröders Draht in den Kreml und späte Erkenntnisse seiner Generation.

Selbstreflexion: Joschka Fischer wirft im Interview auch einen Blick auf sein jüngeres Ich.

Das Gespräch findet auf Wunsch von Joschka Fischer im Berliner Lokal »Sale e Tabacchi« statt, unweit des Checkpoint Charlie, das ein italienischer Freund von Fischer aus alten Sponti-Zeiten führt. Der Fotograf hat dort ein kleines Set aufgebaut, aber Fischer bricht schon nach vier Minuten ab: »So, jetzt ist genug!« Seine 77 Jahre sieht man ihm nicht an, nur der Gang ist lang­samer geworden. Mit Antworten lässt sich der Außen­minister a. D. oft Zeit, spricht krächzig wie eh und je. Small Talk