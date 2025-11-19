Das Gespräch findet auf Wunsch von Joschka Fischer im Berliner Lokal »Sale e Tabacchi« statt, unweit des Checkpoint Charlie, das ein italienischer Freund von Fischer aus alten Sponti-Zeiten führt. Der Fotograf hat dort ein kleines Set aufgebaut, aber Fischer bricht schon nach vier Minuten ab: »So, jetzt ist genug!« Seine 77 Jahre sieht man ihm nicht an, nur der Gang ist langsamer geworden. Mit Antworten lässt sich der Außenminister a. D. oft Zeit, spricht krächzig wie eh und je. Small Talk
»Die Frage ist: Wer sind wir Deutschen?«
In der Ära von Trump und Putin muss sich Deutschland neu zurechtfinden. Ein Gespräch mit Ex-Außenminister Joschka Fischer über den Neo-Nationalismus, Schröders Draht in den Kreml und späte Erkenntnisse seiner Generation.