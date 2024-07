Verlässlich engagiert

Die Probleme der deutschen Klimabewegung entstehen nicht in Strullendorf, und sie werden dort auch nicht gelöst werden. Aber heute werden sie hier sichtbar. Es klingelt zur ersten Stunde in der Mittelschule der Kleinstadt in Bayern, nach und nach schlurfen die Schülerinnen und Schüler in die Aula mit den aufgestellten 93 Stühlen. Der Religionslehrer steht mit selbst gebasteltem Protestschild auf der Bühne. Darauf steht: »There is no planet B«, es gibt keinen Ausweichplaneten. Nun hebt er die rechte Hand. Das heißt: