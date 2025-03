»Ablenkung kann kontraproduktiv sein«

SZ-Magazin: Herr Wannemüller, Sie leiten seit 2018 jährlich Flugseminare, in denen pro Termin rund 120 Teilnehmende ihre Flugangst überwinden sollen. Wie läuft so ein Seminar ab?

André Wannemüller: Wir mieten ein Flugzeug, in dem etwa 140 Personen Platz finden. In jeder Reihe sitzt ein Therapeut oder eine Therapeutin, die die Teilnehmenden während des Fluges unterstützt. Bevor wir abheben, besprechen wir den Ablauf und mögliche Risiken des Fliegens…

Risiken?

Ja, natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, liegt bei etwa 0.000002 %. Fliegen ist sehr sicher, aber eben nicht hundertprozentig.