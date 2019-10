»Man ist erstaunt, wozu Gäste bereit sind«

SZ-Magazin: Ein Hotelgast möchte heute Abend in die seit Monaten ausverkaufte Opernvorstellung. Ein Problem für sie?

Wolfgang Buchmann: Nein. Aber ich sag’s nicht sofort, ein bisschen zappeln muss man sie lassen, die Gäste.

Anne Raber: Ein Anruf. Und zu 99,99 Prozent …

Fritz Lindner: Wir sagen in so einem Fall: »Wir können nichts versprechen, versuchen aber unser Bestes.« Das heißt: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.

Wo rufen Sie an?

Buchmann: Wir haben Kartenbüros, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Täglich wird mit denen abgestimmt: Was habt ihr noch? Habt ihr Retouren?

Raber: Auch die Oper selbst hält immer ein paar Kärtchen zurück, weil ja jemand Berühmtes kommen könnte heute Abend. Diese kleine Schaltzentrale muss man kennen.