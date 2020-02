Reise ins Ungewisse

Ein junger Mann glaubt, seine Mutter sei tot. Dann erfährt er, dass sein Vater ihn einst aus Iran nach Deutschland entführt hat – und dass die Mutter seit Jahrzehnten nach ihm sucht. Weil er nicht legal zu ihr reisen kann, will er zu Fuß über die Grenzen – die Flüchtlingsrouten in umgekehrter Richtung. Aber selbst wenn er alle Hindernisse überwindet: Was erwartet ihn am Ziel?