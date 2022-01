Was Skispringen über das Leben lehrt

Ich war – will ich meinem Vater Glauben schenken – fünf Jahre alt, als ich mit meiner Familie wie vermutlich alle norwegischen Familien an einem Januarsonntag in den Sechzigerjahren auf einer Skitour war. Wir hatten uns zwischen anderen Familien zur Rast niedergelassen und nahmen die traditionelle Marschverpflegung zu uns – Keksschokolade und Apfelsinen –, als mein Vater bemerkte, wie ich mit meinen Skiern einen ­Hügel hinaufstapfte. Er sah, wie ich die älteren Kinder be­obachtete, die sich etwa dort, wo der