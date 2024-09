Wie der Staat Erfindungen fördert

Eine Innovation ist im Grunde ganz einfach. Sagen wir: Erfinde eine bessere Mausefalle – und die Menschen werden dir die Tür einrennen. So in etwa lautet das Credo von Management­beratungen, Change-Seminaren und Gründermessen. Auch im Silicon Valley ist die ­Erzählung des Genies extrem beliebt, das in einer Garage etwas Welterschütterndes austüftelt. Damit dessen Vision Realität werden kann, braucht es dann nur noch genug Risikokapital. Und schwups – schneller, als man Tesla, Paypal oder Google sagen kann, ist eine Innovation entstanden.