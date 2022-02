So sparen Sie richtig – auch mit wenig Geld

1. Warum man nicht vom Fach sein muss, um das eigene Geld zu vermehren

Viele Anlegerinnen und Anleger würden gern mehr aus ihrem Geld machen. Sie trauen es sich aber nicht, weil sie denken: Ich habe zu wenig Ahnung, also lasse ich lieber die Finger davon. Das zeigt auch eine Untersuchung der Frankfurt School of Finance & Management: Mehr als die Hälfte derjenigen, die nicht am Aktienmarkt investieren, glauben, dass ihnen dafür das Wissen fehlt. Man muss aber kein Geld-Genie sein,