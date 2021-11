»Zu wenig Schlaf schadet ganz klar der Konzentration«

SZ-Magazin: Herr Kitz, für Ihr Buch Konzentration – warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren haben Sie medizinische Untersuchungen und psychologische Ratschläge zusammengetragen, Sie haben unzählige Übungen ausprobiert, Sie sind sogar eigens in den Himalaya gereist und haben dort in der Einsamkeit ein Konzentrationstraining absolviert. Können Sie sich heute besser konzentrieren als davor?

Volker Kitz: Nicht immer. Aber ich habe jetzt ein viel größeres Bewusstsein für meine konzentrierten und unkonzentrierten Momente. Mir ist es bewusst, wenn die Gedanken abschweifen. Das ist schon mal viel wert.