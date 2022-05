»Weniger machen, aber das richtig«

Mikael Krogerus ist in Stockholm geboren und studierte an der Kaospilot School in Dänemark. Danach arbeitete er für NZZ Folio, dem Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Seit 2015 ist er Redakteur bei Das Magazin in Zürich.

Roman Tschäppeler, Schweizer, in Bern geboren, studierte an der Kaospilot School in Dänemark und absolvierte einen Masterlehrgang an der Zürcher Hochschule der Künste. Er konzipiert und produziert in seinem Atelier guzo Filme, Kulturprojekte und Kampagnen.

Sie haben zusammen das Buch Machen: Eine Anleitung fürs Loslegen, Dranbleiben und zu Ende führen (Kein&Aber, 2021) verfasst.