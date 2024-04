Keine Angst vor den Zahlen! 

SZ-Magazin: Sie haben sich einer sehr schwierigen und undankbaren Aufgabe verschrieben: Menschen, die Mathematik verabscheuen, für Mathematik zu begeistern – Erwachsene wie Kinder. Wieso eigentlich?

Nick Klupak: Ich stand selbst mal auf einer Fünf in Mathe, in der neunten Klasse. Dabei hatte ich Talent! Ich war aber faul. Mir hat damals das Warum gefehlt. Das kam in der zehnten Klasse, ich wollte studieren, und für die Fachoberschule brauchte ich einen besseren Notenschnitt. Das war der Wendepunkt. Ich habe mich in die erste Reihe gesetzt und mich zwei Mal pro Stunde gemeldet. Am Ende der zehnten Klasse schaffte ich es auf eine Zwei.