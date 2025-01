Wie man gute Vorsätze wirklich in die Tat umsetzt

SZ-Magazin: Oscar Wilde meinte: »Gute Vorsätze sind der nutzlose Versuch, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen«

Gabriele Oettingen: Ich sehe das nicht ganz so fatalistisch. Unsere Befunde legen nahe, dass jeder einzelne seine Vorsätze einhalten kann, wenn er nur das richtige Handwerkszeug hat. Wir haben noch keine Gruppe von Menschen gefunden, die besonders gut oder schlecht darin wäre.

Lassen Sie uns das an einem Beispiel durchgehen. Ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, jeden Abend eine halbe Stunde zu lesen. Wie bekomme ich es hin, das umzusetzen?

Darf ich fragen, ob Sie sich diesen Wunsch gerade so ausgedacht haben oder ob abends eine halbe Stunde lesen für Sie ein wirklich wichtiger Wunsch ist, der Ihnen so richtig am Herzen liegt?