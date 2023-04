Lichtblicke

Dass sie in Paris mitarbeiten würden, erfuhren sie eher nebenbei. Als sei es keine große Sache. »Na, Sie sind da fest eingeplant«, schallte es aus der Videokonferenz. In dem Meeting mit den Handwerkern und Architekten sollte es zwar um eine mögliche deutsch-französische Zusammenarbeit gehen. Aber dass die so schnell zustande käme? Stefan Lücking und Stephan Lübbers sahen einander über die Ränder der Bildschirme an. Baff und ungläubig. Von der restlichen Konferenz im Juni vor zwei Jahren haben sie nicht mehr