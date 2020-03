»Vielen wird das Abschiednehmen genommen«

Sehr zerrissen, so fühle ich mich gerade. Wir merken, dass wir die Menschen nach einem Sterbefall nicht mehr so begleiten können, wie es eigentlich wichtig wäre. Abschiednehmen, das bedeutet ja, den gestorbenen Menschen nochmal in die Mitte zu holen, alles aus seinem Leben nochmal sehen zu können und zu dürfen. Mir fällt es deswegen unheimlich schwer, jeden Tag neue Entscheidungen treffen zu müssen, die Abstand bedeuten.