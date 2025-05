Wer nicht entrückt, wird verrückt

Ich war auf Ischia. Jeden Tag kamen wir an der Villa Buchner vorbei, in der – lange her – Paul Buchner lebte, der ein bemerkenswerter Mann war, 1886 in Nürnberg geboren, Zoologe und Biologe, Professor in München, Greifswald, Breslau und Leipzig, bis er 1944 vom Urlaub im Haus auf Ischia nicht mehr ins Deutschland der Nazis zurückkehrte. Bis zum Tod 1978 lebte und forschte er hier.

In einer Buchhandlung namens Imagaenaria entdeckte ich ein mehr als fünfzig Jahre altes Werk Buchners, Gast auf Ischia, darin ein Gedicht Ludwigs I. »Hin nach Ischia flüchte du / Aus dem Gewirre des Lebens, / Ruhe findest du da, / Welche dir längst entfloh.«