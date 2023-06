Hinein ins Offene

Wenn ich in Berlin bin, wohne ich oft in der Nähe des Tempelhofer Felds. Gleich in der Frühe gehe ich auf dem riesigen freien Areal des früheren Flughafens laufen, trabe über alte Start- und Landebahnen oder entlang schmaler Trampelpfade durch weite Wiesen.

Mir ist immer ein Rätsel gewesen, warum eine große Mehrheit in einer Volksabstimmung vor Jahren gegen die Bebauung dieses Areals gestimmt hat. Herrscht in Berlin nicht Wohnungsnot? Klagen nicht die Leute an jeder Ecke über steigende Mieten?