Wo sind die Besserwisser, wenn man sie braucht?

Boris Johnson hat seine Landsleute mit diesem Satz auf die kommenden Zeiten eingestimmt: »Wir wissen, dass die Lage sich verschlechtert, bevor sie besser wird.«

We know things will get worse before they get better. Das klingt fast wie ein allgemeiner Lebensgrundsatz, und man könnte einwenden, dass es so nicht immer sein muss, die Dinge könnten auch mal einfach gut sein und sich noch besser gestalten oder, im Gegenteil, vom ohnehin Miserablen zum Übleren sinken. Aber da wir von einem Wendepunkt reden, an dem sich Großbritannien durch den Brexit ohnehin befindet, wollen wir nicht kleinlich sein. Apropos: Wie toll genau war die Idee, ein Experiment wie den Austritt aus der EU zu betreiben, wenn uns Katastrophen wie diese treffen können? Wie großartig sind, von heute aus gesehen, solche Spiele mit der Geschichte?