Meine Karstadt-Karriere

In der Braunschweiger Zeitung las ich, dass bald auch das letzte Kaufhaus in der dortigen Innenstadt schließen werde, Galeria Karstadt Kaufhof heißt es noch, seltsam, drei Namen in einem, je mehr es wurden, desto schlechter schien es dem Laden zu gehen. Als ich in der Stadt aufwuchs, hieß er bloß Karstadt, und alles lief prächtig.

Mindestens einmal pro Woche ging irgendjemand aus der Familie nach Karstadt, wie es im dortigen Sprachgebrauch hieß, jedenfalls dem der Älteren, mit kurzem a, bitte