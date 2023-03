Zubereitungszeit 1 Ruh- und Backzeit 5,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kuchen-Rezepte

Italienische Rezepte

Zutaten für 12 kleine Babàs (Förmchen von 130 g): Für 4 Personen 350 g Manitoba-Mehl Mehl

100 g Butter

50 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier Ei

50 ml Wasser

1 EL Honig

35 g frische Bierhefe Hefe Für das Bad:

1 l Wasser

Schale von 1 Zitrone Zitrone

550 g Zucker

300 ml Rum

Die Hefe in 50 ml Wasser auflösen. Dann 50 g Mehl und die aufgelöste Hefe in eine Schüssel geben. Gut und schnell kneten und mit einem Küchentuch bedeckt 30 Minuten aufgehen lassen. Die Aufgehzeit hängt auch von der Zimmertemperatur ab. Der Teig sollte ums Doppelte aufgehen.

Wenn der Teig bereit ist, die Eier, die Butter, den Honig und den Zucker beigeben und gut mischen. Das restliche Mehl und eine Prise Salz beifügen. Gut kneten für 15 Minuten. Der Teig sollte sich vom Schüsselrand lösen und heller werden. Nochmals zugedeckt ca. 3 Stunden aufgehen lassen. Der Teig sollte jetzt nochmals mehr als das Doppelte aufgehen.

Die 12 Förmchen à 130 g einbuttern. Wenn die Aufgehzeit vorüber ist, den Teig nochmals für einige Minuten kneten. Den Teig gleichmäßig in die Förmchen füllen. Die Förmchen so füllen, dass oben noch 1 Zentimeter frei bleibt bis zum Rand. Die Förmchen auf ein Ofenblech stellen und nochmals aufgehen lassen, bis sich oben an den Förmchen eine richtige Teigkuppel bildet. Dann das Blech mit den Förmchen in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen schieben und ca. 20 Minuten backen. Die Babàs sollten eine goldbraune Farbe erhalten. Um sicher zu sein, dass sie auch im Inneren fertig gebacken sind, mit einem dünnen Spieß hineinstechen. Ist der Spieß danach ganz trocken, sind die Babàs fertig gebacken. Die Babàs aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.

Während die Babàs auskühlen, bereiten wir das Bad vor. Das Wasser mit der Zitronenschale und dem Zucker aufkochen. Immer wieder umrühren. Sobald das Wasser kocht und der Zucker aufgelöst ist, die Herdplatte oder das Feuer ausschalten und den Rum beifügen.

Die Babà sollten ausgekühlt und das Bad warm sein. Immer 2-3 Babà für einige Minuten in das Bad geben und danach vorsichtig mit den Händen ausdrücken. Anschließend auf ein Tablett legen, das einen erhöhten Rand hat. Sobald alle Babàs ihr erstes Bad erhalten haben, die ganze Operation nochmals wiederholen. Wenn die Babàs nach dem zweiten Bad immer noch zu wenig getränkt und noch etwas hart sind, empfiehlt sich ein drittes Bad. Diese Passage erfordert etwas Zeit und Geduld. Die Babàs sollten am Schluss alle gut getränkt sein. Die Babàs sollten mindestens 3 Stunden ruhen, bevor sie serviert werden.